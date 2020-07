JHSF firma memorando vinculante com XP para lançamento do Villa XP

A JHSF Participações e a XP Inc. anunciaram a assinatura de um memorando vinculante de entendimentos para a implementação do empreendimento Villa XP no Parque Catarina, em uma área de até 500.000 m2. Os valores do negócio não foram divulgados.

Localizada em São Roque, no interior de São Paulo, a área fica no mesmo complexo onde funciona o Catarina Fashion Outlet e o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, além de uma área de preservação ambiental de mais de 1,7 milhão de m2, que será integrada ao desenvolvimento da Villa XP.

Em comunicado ao mercado, A JHSF destaca que tendo em vista o expressivo “land bank” adjacente à área onde será implantada a Villa XP, de cerca de 1,5 milhão de m2, decidiu outorgar o direito de primeira oferta e de preferência para que a XP Vista participe do desenvolvimento imobiliário de áreas adjacentes ao empreendimento.

