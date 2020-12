JHSF: Conselho aprova venda de terreno na área do Parque Catarina para a XP

O conselho de administração da JHSF, em reunião realizada nesta segunda-feira, aprovou a venda de um terreno com área aproximada de 705 mil m² situado no complexo Parque Catarina para a XP Investimentos por R$ 98,6 milhões, onde será desenvolvido o projeto Villa XP.

A área fica localizada no km 60 da Rodovia Castelo Branco, no município de São Roque, em São Paulo, no mesmo complexo onde já ficam o Catarina Fashion Outlet e o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, além de uma área de preservação ambiental com mais de 1,7 milhão de m?, que será integrada à Villa XP.

Será celebrada uma escritura de servidão no valor de R$ 1 milhão, referente ao uso de área complementar de cerca de 130 mil m? de preservação ambiental.

A JHSF vai atuar na construção do projeto da XP e será remunerada em 3% do montante que for investido, além do valor da venda do imóvel.

Veja também