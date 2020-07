JHSF: conselho aprova oferta pública de ações que pode movimentar até R$ 404 mi

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 6, o conselho de administração da JHSF aprovou uma oferta pública subsequente de ações (“follow on”). Na oferta primária, com esforços restritos, a companhia vai distribuir 41 milhões de novas ações. De acordo com a demanda apurada durante o processo de precificação (“bookbuilding”), a oferta poderá ser acrescida em até 8,4% do total inicial, ou mais 3.427.950 ações ON de titularidade do Profit II Fundo de Investimento Multimercado.

Baseado no valor de fechamento de sexta-feira, em R$ 9,10, a operação pode movimentar até R$ 404,3 milhões, com o exercício do lote adicional. Os bancos contratados para realizar a oferta são o BTG Pactual, como coordenador líder, Bradesco BBI e XP Investimentos.

Segundo a empresa, os recursos provenientes da oferta serão destinados para reforço de sua estrutura de capital, incluindo a estratégia digital da companhia, expansão dos segmentos de incorporação e de renda recorrente (shopping center).

Veja também