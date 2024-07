Jhon Jhon se despede do Palmeiras e assina com o Red Bull Bragantino até 2029

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 10:19 Para compartilhar:

Sem espaços com as contratações de Maurício e Felipe Anderson – o clube já havia trazido Rômulo, do Novorizontino – o meia Jhon Jhon optou por buscar novos ares, se despediu do Palmeiras nesta segunda-feira e foi oficializado no Red Bull Bragantino, em acordo por cinco temporadas.

“O Red Bull Bragantino acertou, nesta segunda-feira (15), a contratação do meio-campista Jhonatan Santos, conhecido como Jhon Jhon. O atleta, que chega do Palmeiras, assinou contrato definitivo válido até o meio de 2029”, anunciou o time do interior.

O capixaba Jhon Jhon, de 21 anos, vestirá a camisa 6 na equipe de Bragança Paulista e comemorou o acordo com seu segundo clube profissional. “Acredito que o início da minha carreira foi de muita persistência e muito trabalho. Até porque recebi ‘não’ de muitos clubes e foram momentos difíceis. Então é gratificante ver que eu tive persistência, de acreditar no meu potencial e ver que deu resultado”, afirmou.

“Fico muito feliz com esse projeto e que eles (Bragantino) acreditaram em mim. Estou muito realizado e muito disposto a mostrar o meu futebol. O torcedor do Massa Bruta pode acreditar em mim que pode ter certeza de que eu vou corresponder”, disse, otimista.

Quinto contratado pelo Red Bull Bragantino na temporada – já havia trazido o lateral Nathan Mendes, os zagueiros Douglas Mendes e Pedro Henrique, e o meia Lincoln, além de acertar as contratações em definitivo do zagueiro Eduardo e do volante Matheus Fernandes -, Jhon Jhon elogiou a estrutura da nova casa e se surpreendeu com o Centro de Performance e Desenvolvimento, em Atibaia.

“Fantástico, nunca vi nada igual. É um Centro de Treinamento fantástico e pode ter certeza de que isso influencia muito no desempenho do jogador. Tudo é para que nós possamos desempenhar o nosso futebol tranquilamente. Fico feliz em ver o que o Red Bull Bragantino está se tornando e por estar junto nesse projeto, para fazer o clube crescer mais e mais”, elogiou, “Quero mandar um abraço para todo mundo e dizer que estou chegando para poder fazer a diferença, ajudar e poder somar. E podem contar comigo para dar raça, amor e lutar até o final. Vamos juntos!”, completou.

O meia abriu o dia se despedindo do Palmeiras antes de ser oficializado no Bragantino. “Fala galera, aqui é o Jhon Jhon. Estou passando para me despedir de vocês. Agradecer por tudo, torcedor do Palmeiras. Saio com sentimento de gratidão, por tudo que esse clube fez por mim, foram nove ‘nãos’ até chegar ao Palmeiras, que me disse ‘sim’. Agradeço muito à instituição por abrir as portas e fazer com que eu mudasse a história de minha família. Saio com carinho, sentimento de gratidão ao professor Abel (Ferreira), a todo o staff, diretoria, todo mundo, aos funcionários…”, se emocionou.