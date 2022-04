Jhojan faz primeiro treino com bola no Santos, sob olhar de Fabian Bustos

Jhojan Julio quer mostrar nos treinos que mereceu ser indicado para reforçar o Santos. Nesta sexta-feira, o meia-atacante equatoriano fez o primeiro trabalho com bola no clube, sob intenso olhar do técnico Fábian Bustos, que pediu sua contratação.

Sem jogar há mais de duas semanas, Jhojan ainda aguarda sua inscrição na CBF para ver se pode ser relacionado para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana, terça-feira, diante do Banfield.

Estar em campo logo é a meta do equatoriano, que assinou contrato de pouco mais de um ano e tentará convencer a diretoria santista a contratá-lo em definitivo da LDU, de Quito.

Bustos quer um elenco mais forte após fracasso no Paulistão. A definição do técnico argentino é que só com a molecada da base não será capaz de brigar por algo grande no ano. A diretoria aceitou suas reivindicações e trouxe Jhojan, Maicon, William Maranhão e Rodrigo Fernández.

O clube garante que ainda está no mercado. Um centroavante e um armador seriam as peças que faltam para o Santos entrar forte na Sul-Americana e no Brasileirão. A estreia no nacional será em visita ao Fluminense, logo após encarar o Banfield.

