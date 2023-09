Jheny Santucci se defende de acusação sobre Arthur Aguiar: ‘Filho não segura homem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 7:51 Compartilhe

Grávida de Arthur Aguiar, com quem terminou o namoro dois dias após o anúncio da gestação, Jheny Santucci interagiu com os seguidores do Instagram neste sábado, 23. Na ocasião, a empresária respondeu algumas perguntas e aproveitou para se defender de uma internauta que lhe acusou de oportunismo.

“Engravidou para segurar o boy, foi porque quis”, declarou a seguidora. Jheny, então, criticou o comentário. “Filho não segura homem nenhum. Como que vou achar isso de um cara que tem uma filha linda com outra mulher e não está com ela? Vocês acham que eu sou burra?”, rebateu.

Vale lembrar que o ex-casal já havia declarado que a gravidez não foi planejada. Contudo, em um comunicado após o fim do relacionamento, Jheny confessou que o término “não está sendo fácil”. “Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo. Afinal, eu sempre fui forte e, agora, serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro amor da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dá forças para seguir”, declarou.

Segundo ela, apesar de a gravidez não ter sido planejada, realmente a aproximou de Arthur. “Porém, nosso relacionamento era baseado em amor, em uma convivência leve e gostosa, não sendo, de forma alguma, sustentado exclusivamente pela geração de um filho. Até porque, acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor”, afirmou a empresária.

No dia 18 de setembro, dois dias após anunciar a gravidez de Jheny, Arthur comunicou o fim da relação. Segundo ele, estavam há 20 dias sem se falar, quando descobriram a gestação e, então, decidiram namorar e morar juntos, mas após três meses, optaram em não seguir mais como um casal. No dia seguinte, 19, a empresária se pronunciou sobre o assunto, afirmando que desejava formar uma família com o ator.

