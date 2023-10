Jheny Santucci revela como descobriu que estava grávida de Arthur Aguiar: ‘Sem acreditar no que estava acontecendo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 11:07 Para compartilhar:

A influenciadora Jheny Santucci compartilhou com seus seguidores como descobriu a gravidez do filho Gabriel, fruto do seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar. O casal não seguiu o namoro, mas celebraram juntos o chá de revelação do sexo do bebê.

+ Grávida de Arthur Aguiar, Jheny desabafa sobre término: ‘Necessário os dois terem o mesmo comprometimento’

+ Jheny Santucci defende Arthur Aguiar após polêmica com fornecedora no chá revelação: ‘Um amorzinho’

+ Jheny Santucci se defende de acusação sobre Arthur Aguiar: ‘Filho não segura homem’

Através dos stories do Instagram, Jheny contou que uma amiga que trabalhava com ela suspeitou da gravidez

“Eu estava trabalhando, aí a Aline que trabalha comigo virou para mim e simplesmente disse que eu estava grávida. Eu falei que ela estava doida, que nem atrasada eu estava (porque eu descobri no dia 25, e descia pra mim todo dia 27, meu ciclo era de 30 dias bem certinho) e eu já havia menstruado dia 27 de abril”, iniciou.

“Isso era 23h. Aí eu comprei mais dois testes para fazer no outro dia de manhã (os que estão na foto) e deu positivo!! Fiquei maluca, com medo, e sem acreditar que estava acontecendo aquilo ali. Depois não acreditando ainda, fui fazer o de sangue..,e cá estou eu, com meu Gabriel no forninho”, revelou.

A morena contou que já ganhou 5kg desde o início da gestação e que seu bebê tem previsão de nascer entre o final de janeiro até o meio do mês de fevereiro.

“Eu estou ansiosa demais. A data provável para o parto é 3 de fevereiro. Acho que será esse dia, é o meu palpite. Mas o ideal é entre os dias 27 de janeiro e 17 de fevereiro, que é o limite!”, explicou, que deseja ter o parto normal.

“Espero que dê certo, mas seja o que Deus quiser, o que importa é ter esse bebezinho nos meus braços”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias