J&F Investimentos anuncia Aguinaldo Gomes Ramos Filho como presidente

A J&F Investimentos anunciou mudanças na presidência do grupo nesta terça-feira, 20, com Aguinaldo Gomes Ramos Filho substituindo José Antônio Batista Costa, que havia assumido o posto em novembro de 2017.

Ramos Filho, sobrinho de Joesley e Wesley Batista, atuou por três anos como presidente da Eldorado Brasil Celulose, até fevereiro de 2021. O executivo também foi presidente das operações da JBS no Paraguai e no Uruguai e atualmente, é membro do Conselho de Administração da JBS.

Além da JBS, maior produtora mundial de carne bovina, carne de frango e couros; a J&F Investimentos é controladora da Eldorado, do Banco Original, do PicPay, além de Âmbar Energia, Flora e Canal Rural.

