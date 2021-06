Jey exalta donas de casa em lançamento de ‘Obrigada’, em parceria com LK 3030

Nesta quarta-feira (16), a cantora Jey lançou a faixa ‘Obrigada’, em todas as plataformas digitais. A música chega exaltando o trabalho árduo e pouco reconhecido das donas de casa que fazem de tudo o tempo todo para toda a família e, na maioria das vezes, não recebem nem um ‘obrigada’. Jey falou um pouco sobre o processo de composição da faixa. “Foi muito com muito entusiasmo! Algumas frases já estavam na minha cabeça toda vez que eu recebia mensagens das minhas amigas que chegavam do trabalho exaustas e ainda tinham que dar conta de todo o serviço dentro de casa”.

‘Obrigada’ é uma parceria de Jey com o cantor LK 3030. A cantora também comenta a escolha para compor o feat. “Quando escrevi essa música, eu pensei num homem fazendo um pedido de desculpas. Como eu acompanho o 3030, sempre senti leveza nas canções deles… O LK terminou o Flow exatamente como eu pensava, com muita empatia”, diz.

O clipe da canção será lançado no dia 2 de julho. A produção vai trazer ao público da cantora um cenário idealizado na cor nude e uma estética vintage. “A quantidade de tempo dedicado às tarefas domésticas cotidianamente é enorme, mas a importância deste trabalho sempre foi naturalizado como sendo um atributo feminino, conceito que precisa ser revisto com mais atenção”, diz a artista sobre a mensagem por trás de seu novo trabalho.

Escute o hit:

