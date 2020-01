JetBlue vai compensar as emissões de poluentes de seus voos nos EUA

A JetBlue anunciou nesta segunda-feira (6) sua intenção de se tornar, a partir de julho, a primeira grande companhia aérea americano a compensar as emissões de poluentes de todos os seus voos internos, a fim de alcançar a neutralidade de carbono.

Num contexto em que companhias aéreas do mundo todo são alvo de críticas por seu impacto ambiental em meio à crise climáticas, esta empresa americana cai usar combustível sustentável para seus voos que saírem do aeroporto de San Francisco a partir de meados de 2020, detalhou em nota.

Com base em Nova York, a JetBlue transporta mais de 42 milhões de passageiros por ano a cerca de 100 cidades americanas e opera uma média de mil voos diários.

“Reduziremos (as emissões de carbono) onde for possível e compensaremos onde não tivermos capacidade de fazê-lo”, explicou o CEO da empresa, Robin Hayes, citado no texto.

“A indústria do transporte aéreo é uma das poucos indústrias a se comprometer coletivamente com uma meta internacional de redução de emissões”, disse, garantindo que embora a compensação “não seja uma solução milagrosa”, é “uma ponte para um futuro” menos poluído.

Para obter créditos de carbono, a JetBlue vai investir em projetos destinados a evitar a destruição de florestas. Também desenvolverá parques solares e eólicos para produzir eletricidade e tem um projeto de captar gás residual para torná-lo uma fonte de energia renovável.

A companhia tinha começado a compensar suas emissões de dióxido de carbono com programas que buscam equilibrar os voos em certos períodos do ano, mas decidiu redobrar seus esforços.

A JetBlue continuará associada à Carbonfund.org, organização americana que estimula a redução das emissões e soluções climáticas.

Seu programa deverá compensar entre 7 e 9 milhões de toneladas de emissões anuais, o que equivale à retirada de circulação de 1,5 milhão de veículos particulares, detalhou a JetBlue.