JetBlue e Spirit Airlines desistem de acordo para fusão

A JetBlue Airways e Spirit Airlines rescindiram um acordo para fusão, semanas após um juiz decidir que o negócio de US$ 3,8 bilhões reduziria a concorrência e prejudicaria os passageiros preocupados com os custos.

As companhias aéreas recorreram da decisão, proferida em janeiro, mas alguns analistas disseram que anulá-la, provavelmente, seria um tiro no escuro. A JetBlue e a Spirit afirmaram, na segunda-feira, que chegaram à decisão, dada a probabilidade de não conseguirem superar os obstáculos legais e regulatórios.

A CEO da JetBlue, Joanna Geraghty, disse aos funcionários, na segunda-feira, que a decisão do tribunal federal e a oposição contínua do Departamento de Justiça tornaram extremamente baixa a probabilidade de um acordo em breve. O CEO da Spirit, Ted Christie, também afirmou que as companhias aéreas concluíram que os obstáculos regulatórios, provavelmente, seriam intransponíveis.

A JetBlue concordou em pagar à Spirit US$ 69 milhões em dinheiro, em 5 de março, de acordo com um documento enviado ao regulador do mercado de valores mobiliários, para cobrir custos como honorários advocatícios e pagamentos antecipados que ainda devia a investidores da Spirit nos termos do acordo.

A decisão de encerrar a fusão coloca um fim a uma saga de quase dois anos. A JetBlue batalhou para conquistar a Spirit, a companhia aérea de descontos, de um pretendente rival. Quando a Spirit resistiu, mantendo o seu plano de fusão com a Frontier Airlines, a JetBlue lançou uma guerra de ofertas hostis, que elevou o preço do negócio, mas acabou conseguindo conquistar os investidores da Spirit em julho de 2022.

O Departamento de Justiça entrou com uma ação para bloquear o acordo no ano passado e, após um julgamento, o juiz distrital William Young endossou, em janeiro, a posição das autoridades antitruste, os quais disseram que o acordo eliminaria uma opção de baixo custo para os passageiros que passaram a contar com as tarifas baratas da Spirit.

Embora as companhias aéreas tenham buscado contestar a decisão, a JetBlue também alertou a Spirit que não acreditava que as condições para fechar a fusão pudessem ser cumpridas até o prazo final de julho das companhias aéreas.

Geraghty disse que valeu a pena tentar conseguir a Spirit – um plano liderado por seu antecessor, Robin Hayes. “Foi um plano ousado e corajoso destinado a abalar o status quo da indústria”, afirmou.

As duas operadoras aéreas têm perdido dinheiro há anos e enfrentam uma concorrência mais acirrada nas rotas domésticas de lazer, juntamente com custos crescentes de combustível e mão de obra. Fonte: Dow Jones Newswires.

