Jesus só deve ter Flamengo ‘ideal’ dia 21 diante do Inter pela Copa Libertadores

O técnico Jorge Jesus só deve ter em mãos o time completo do Flamengo dia 21, no Maracanã, diante do Internacional, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Até lá, o técnico português espera que Rodrigo Caio, Gabriel e Lincoln, todos com lesões musculares, readquiram a melhor forma física.

Rodrigo Caio e Lincoln se recuperaram de lesões musculares sofridas na vitória sobre o Botafogo, em 28 de julho, pelo Brasileirão. O zagueiro machucou o músculo adutor e o posterior da coxa esquerda, enquanto o problema do atacante é na coxa direita. Gabriel teve lesão constatada na parte posterior da coxa esquerda, em 2 de agosto, diante do Emelec.

Vitinho, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, diante do Corinthians, dia 21, e teve de ser submetido a uma artroscopia, demonstra boa recuperação e nesta quinta-feira se exercitou ao lado de Rodrigo Caio. A previsão inicial para recuperação total do jogador era de 90 dias.

O único desfalque definitivo na temporada é o meia Diego, que passou por uma cirurgia no pé esquerdo por causa de uma fratura. Suas chances são bastante reduzidas para voltar a atuar neste ano.

Antes do Inter, o Flamengo enfrenta o Grêmio, sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileiro. A novidade deve ser o colombiano Cuéllar, que foi poupado diante do Bahia. Depois, em Brasília, o adversário será o rival Vasco. Rodrigo Caio e Lincoln, em recuperação, deverão ser confirmados como desfalques contra os gremistas.