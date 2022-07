Jesus Luz e Aline Campos publicam fotos após assumirem relacionamento: ‘É preciso se permitir’

Jesus Luz e Aline Campos usaram as redes sociais nesta segunda-feira (04) para publicarem as primeiras fotos juntos depois que o DJ assumiu o romance entre os dois.

“Certas coisas na vida não tem como explicar ou racionalizar, só sentir! E pra se sentir é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração sente tb! Que nossos dias sejam sempre assim! Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão!”, escreveu Aline.

Os fãs e amigos abençoaram a relação. “Ahhh vc mereceee! Muito amor sempre! Te amo minha amiga”, disse a influenciadora Gabriela Bahia. “Aceitou Jesus!!!”, brincou a atriz Carol Protásio. “Aí o Instagram vai cair de vez… meu coração não aguenta”, escreveu uma fã.

No último dia 20, o artista precisou se pronunciar sobre as críticas que estava recebendo pelas redes sociais e falar para os seguidores que Aline não tinha sido “pivô da separação”. “Acho um pouco injusto esses haters em cima da Aline. As pessoas tomam um lado e ficam unilaterais, não querem nem ouvir. A pessoa que está com ódio na internet escolheu julgar, não está interessada no seu argumento”, disse.

https://www.instagram.com/p/Cfmxf6WLGkk/