Jesus elogia desempenho do Santos e vê jogadores do Flamengo focados no Mundial

A goleada sofrida pelo Flamengo para o Santos por 4 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma justificativa para o técnico Jorge Jesus. De acordo com o português, muitos jogadores já estão pensando no Mundial de Clubes da Fifa, no Catar.

“Nesse jogo, a maior parte dos jogadores já estava pensando na semifinal do Mundial. Não há mais nada para ganhar no campeonato nacional e isso ficou no subconsciente deles. O fato de não ser aquela equipe que normalmente é, é porque já é campeão e está no Mundial”, disse Jesus.

Apesar de ver o time desfocado e tirando o pé em divididas, o português não deixou de elogiar a competitividade demonstrada pelo Santos ao longo dos 90 minutos. O clube paulista terminou na vice-liderança. “Hoje (domingo) sabíamos que não poderíamos nos arriscar em muitas situações de jogo. Alguns jogadores não entraram em bolas divididas. Mas não quero tirar o mérito do Santos, uma equipe que jogou, que foi competitiva”, destacou o treinador.

De forma resumida, para o “Mister” não tinha como segurar o Santos “sem uma dose muito grande de concentração, de empenho e de motivação”.

A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes será no próximo dia 17 contra Al Hilal, da Arábia Saudita, ou Espérance, da Tunísia. Três dias antes, os dois times se enfrentam nas quartas de final do torneio.

Uma preocupação para a torcida rubro-negra é Bruno Henrique, que foi substituído no intervalo deste jogo por Vitinho após voltar a sentir dores na coxa direita. Na coletiva, Jesus disse que o atacante pediu para jogar porque estava se sentindo bem.