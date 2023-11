Jesuíta Barbosa viverá Ney Matogrosso em filme sobre vida do cantor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 21:04 Para compartilhar:

O ator Jesuíta Barbosa viverá Ney Matogrosso nos cinemas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 29, pela Paris Filmes, que está produzindo Homem com H, cinebiografia do cantor, que ainda não tem data para estrear.

O anúncio também revelou que o ator estará na CCXP23, no painel da Paris Filmes, em que falará sobre o trabalho. O evento vai ser no palco Thunder by Claro TV+, às 16h desta quinta-feira, 30.

O filme, que tem direção e roteiro de Esmir Filho e acompanha a vida do cantor desde a infância à maturidade, vai começar a ser rodado em janeiro. Ney está envolvido diretamente com a produção, participando do desenvolvimento do projeto e das decisões do roteiro.

