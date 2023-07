Jesuíta Barbosa se pronuncia após acusação grave contra o namorado: ‘Não fui agredido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 20:14 Compartilhe

Jesuíta Barbosa se pronunciou após fazer publicação em que acusa o namorado, Cícero Ibeiro, nesta quarta-feira (19), assunto que acabou gerando polêmica.

O ator chegou a deletar a publicação com a acusação ao parceiro, feita na última segunda-feira (17), mas o ocorrido não passou despercebido pelos internautas.

“Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta”, explicou o próprio ator em entrevista para a colunista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo.

“Não fui agredido fisicamente ou verbalmente, nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado”, declarou.

Jesuíta e Cícero estão juntos desde abril de 2022, quando se conheceram em um aplicativo.

Antes, Jesuíta foi namorado do ator e fotógrafo Fabio Audi durante anos.

A acusação

Jesuita Barbosa, que participou da novela Pantanal (TV Globo), usou os Stories de seu Instagram, na última segunda-feira (17), para denunciar uma suposta agressão do namorado, Cícero Ibeiro.

Segundo o artista, ele teria sido usado, agredido e abandonado pelo seu parceiro.

“C.I. Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner”. Pouco depois, o ator apagou a publicação, sem dar mais detalhes do que teria ocorrido.

O ator também não revelou se prestou queixa ou se tomou alguma medida legal.

