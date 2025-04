Jesuíta Barbosa revela detalhes de concepção de Ney Matogrosso para filme

Na próxima quarta-feira, 30, às 19h30, vai ao ar uma entrevista inédita de Jesuíta Barbosa para o Cinejornal, no Canal Brasil, realizada no set de filmagens de seu novo longa-metragem, “Homem com H”.

O filme tem direção e roteiro de Esmir Filho e estreia dia 1º de maio nos cinemas, mas terá sessões antecipadas a partir do dia 30. O longa tem produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes.

Na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, Jesuíta conta como foi viver as várias faces do Ney Matogrosso no longa que acompanha cinco décadas da vida do artista.

“É uma intensidade perceber o filme acontecendo durante décadas e olhar para isso, fisicamente, com essa construção que tentamos trazer junto com a caracterização e os ensaios. A mim ficou esse desafio de permear por esses anos todos. O Ney tem uma integridade e ética no trabalho muito grande. Acho que tudo o que ele escolhe ou escolheu fazer é muito minucioso, ele não faz nada o que não quer, e isso constrói a carreira dele” .

Os atores Jullio Reis, que interpreta Cazuza, e Bruno Montaleone, no personagem de Marco de Maria, companheiro de Ney por 13 anos, também falam sobre seus personagens, além de Esmir Filho, que revela curiosidades sobre o roteiro.