Jesualdo reclama da falta de atenção da CBF aos clubes paulistas Em sua coluna no semanal no jornal 'O Jogo', de Portugal, o técnico do Santos mostrou preocupação com uma possível desigualdade de forças no início do Brasileirão

O técnico Jesualdo Ferreira criticou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na sua coluna semanal no jornal ‘O Jogo’, de Portugal. Para o português, a entidade deveria dar mais atenção aos clubes paulistas e se mostrou preocupado com uma desigualdade física, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro.

– As equipes paulistas constituem um quarto da tabela do Brasileirão, são cinco em 20 – Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino -, que representam o que há de melhor na história do futebol brasileiro. As quatro primeiras já campeãs do mundo e da Libertadores, e que mereciam mais atenção por parte da CBF, porque tenho a certeza que vamos estar num quadro de desigualdade com os nossos adversários que trabalham há mais tempo – escreveu o comandante santista.

O técnico citou o Flamengo como exemplo para mostrar o tempo de diferença na preparação das equipes paulista para o começo do torneio nacional.

– Estamos perto de perceber quais os efeitos da desigualdade desportiva que se vão verificar, olhando ao tempo de trabalho que tiveram, por exemplo, os times do Rio de Janeiro, particularmente o Flamengo, que recomeçou em 18 de maio, em comparação com os de São Paulo, que vão participar no Brasileirão e que só puderam voltar ao trabalho em 1 de julho – disse.

Vale lembrar que o Campeonato Paulista retoma no dia 22 de julho. O Santos enfrenta o Santo André, ainda sem data definida. O Brasileirão tem seu início marcado para o dia 09 de agosto e término previsto somente em fevereiro de 2021.

