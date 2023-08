Jessica Simpson revela que filho flagrou ela e o marido durante sexo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 9:35 Compartilhe

Jessica Simpson e o marido Eric Johnson estão passaram por um momento delicado recentemente, por conta de um de seus filhos tê-los visto fazendo sexo. A cantora, que é mãe de Maxwell, de 11 anos, Ace, de 10 anos, e Birdie, de quatro anos, contou ao Access Hollywood que o filho do meio os flagrou em ação.

“Felizmente, ele não entrou (no quarto). Ele ficou lá perguntando: ‘O que você está fazendo?’ Ele literalmente falava conosco”, detalhou ela, que preferiu não conversar sobre isso. “Não foi realmente algo sobre o qual nós conversamos”, explicou.

Leia também:

À espera de gêmeos, Bárbara Evans opina sobre sexo na gravidez

Xuxa sobre primeira vez com Junno Andrade: ‘Ele bate pesado’

Na sequencia, Jessica ressaltou a importância do romance na vida a dois após o nascimento dos filhos. “É bom manter o romance, mesmo com três filhos na cabeça. É difícil, mas ele vai me deixar bilhetinhos, porque vai acordar mais cedo do que eu. Ele vai me deixar cartinhas”, disse Jessica.

“Há muitas coisas que me fazem pensar: ‘Mal posso esperar para colocar minhas mãos nele mais tarde. Acho que tem que ter aquelas pequenas coisas como casal que ficam apenas entre os dois”, analisou Simpson, que está casada com Johnson desde julho de 2014.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias