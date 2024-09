Jéssica Pegula vira diante de algoz de Bia Haddad e decide US Open com Sabalenka

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 0:52 Para compartilhar:

A rival de Aryna Sabalenka na decisão do US Open será mais uma vez uma norte-americana. Desta vez, a belarussa tentará o título diante de Jéssica Pegula, que superou na segunda semifinal desta quinta-feira a algoz de Bia Haddad, a checa Katerina Muchova, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2, em 2h12 de partida.

A semifinal foi sensacional. Muchova dominou o primeiro set e não deu chances de reação para a adversária, ao fechar a parcial em 6 a 1. No segundo set, a checa deu a impressão de que a vitória seria rápida.

Depois de quebrar o serviço da rival no primeiro game e conseguir 2 a 0, Muchova tomou a virada em 3 a 2. Lutou muito para manter seu serviço no sexto game, mas acabou superada pela americana, que chegou a 4 a 2.

A checa voltou a demonstrar grande determinação para quebrar o saque de Pegula e confirmar o seu, garantindo empate em 4 a 4. O problema é que Pegula também estava concentrada e jogando um grande tênis. A americana obteve mais uma quebra e confirmou o serviço para fechar o segundo set em 6 a 4.

Pegula manteve o ritmo forte no terceiro set, ao começar com uma quebra de serviço. Chegou a 3 a 0, 4 a 1 e teve de ‘lutar’ por mais de oito minutos para conseguir confirmar o serviço no sétimo game e conseguir 5 a 2. Na sequência, obteve mais uma quebra e fechou a parcial em 6 a 2 para ganhar o jogo.

Depois de cair nas quartas de final em seis edições seguidas, a número 6 do mundo conseguiu quebrar a sina ao bater a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, nas quartas, e nesta quinta-feira passou pela checa Muchova. Na final de sábado, Pegula terá o apoio maciço dos norte-americanos.