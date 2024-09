Jessica Pegula vence Karolina Muchova e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2024 - 1:11 Para compartilhar:

A tenista americana Jessica Pegula, número 6 do mundo, se classificou para enfrentar a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) na final do US Open, ao derrotar a tcheca Karolina Muchova (N.52) nesta quinta-feira (5).

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

No próximo sábado, a americana terá a chance de vingar a derrota para Sabalenka na final do WTA 1000 de Cincinnati, em agosto.

“É uma loucura voltarmos a nos encontrar em uma final, mas é uma mostra do grande tênis que estamos jogando”, disse Pegula. “Aryna já mostrou que é o quanto é dura. Provavelmente é a favorita ao título, mas espero ter uma revanche de Cincinnati”.

Aos 30 anos, Jessica Pegula vive o melhor momento de sua carreira, com um desempenho que a levou a conquistar o WTA 1000 de Toronto no mês passado.

Nesta quinta-feira, diante de 20 mil espectadores no Arthur Ashe Stadium, a americana consegui se recuperar depois de perder o primeiro set e estar em desvantagem de 2-0 no segundo diante da talentosa Muchova, que eliminou a brasileira Bia Haddad nas quartas de final.

“Não sei como consegui reverter, honestamente”, reconheceu Pegula. “Ela jogou de forma incrível no início. Eu estava quase chorando porque era embaraçoso, ela estava me destruindo”.

“Mas recuperei minhas pernas e no final do segundo set comecei a jogar como queria”, comemorou a americana após uma grande vitória.

Pegula estava pela primeira vez em uma semifinal de Grand Slam, depois de seis eliminações anteriores nas quartas, e vinha de eliminar a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Muchova, vice-campeã de Roland Garros em 2023, dominou amplamente a primeira parcial e desperdiçou um break point para abrir 3-0 na segunda, o que mudou o panorama do jogo.

Pegula empatou o duelo com três quebras e abriu 3-0 no set decisivo, quando Muchova já mostrava sinais de cansaço.

A tcheca, que voltou a competir em junho depois de nove meses se recuperando de uma lesão no punho, só disputou 12 jogos antes de chegar a Nova York.

Ainda assim, deu grandes mostras de sua qualidade, mas dois break points perdidos no quinto e no sétimo game acabaram custando caro no final.

bv/ma/cb