Jessica Pegula, 5ª do ranking mundial, não disputará Roland Garros

23/05/2024 - 11:45

A americana Jessica Pegula, quinta do ranking da WTA, anunciou nesta quinta-feira (23) que não participará de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho), explicando que não se recuperou de lesão.

“Infelizmente terei que desistir de Roland Garros este ano. Agora estou começando a retomar os treinos normais. Se eu tivesse mais cinco ou sete dias, estaria lá com certeza”, disse a jogadora em sua conta no Instagram, acrescentando que ela está se concentrando em uma “temporada completa na grama”.

Pegula não disputa uma partida oficial desde a Billie Jean King Cup, em meados de abril. Ele então desistiu do Masters 1000 de Madri após ter se machucado, sem especificar o que havia acontecido.

A americana tampouco pôde jogar em Roma, que terminou no dia 19 de maio, e agora anunciou sua desistência de disputar Roland Garros.

No ano passado, Pegula, de 30 anos, foi eliminada na terceira rodada do torneio parisiense pela belga Elise Mertens. Seu melhor resultado em Roland Garros foi o quarto lugar em 2022, quando perdeu para a polonesa Iga Swiatek, que acabou sendo vencedora do torneio.

