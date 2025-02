Jéssica Lima perde o bronze e Brasil fica fora do pódio no 1º dia do Grand Slam de Tashkent

Por muito pouco o judô brasileiro não iniciou a disputa do Grand Slam de Tashkent, capital do Usbequistão, com pódio. Nesta sexta-feira, a peso leve Jéssica Lima (até 57kg) foi até a disputa do bronze, mas acabou superada pela estrela israelense Timna Nelson Levy.

A delegação brasileira vem de duas pratas na etapa de Baku, com Marcelo Fronckowiak e Leonardo Gonçalves, há duas semanas, e a esperança de somar um bom resultado no Usbequistão. O começo foi promissor, com Jéssica Lima iniciando bem sua disputa.

A peso leve começou muito bem, ganhando da local Despina Bochkova com grandes golpes. Após um waza-ari, finalizou com ippon por estrangulamento. Logo depois, já nas quartas de final, passou pela francesa Ophelie Vellozzi, com um waza-ari, se garantindo já na disputa por medalhas.

Mas o caminho pelo pódio foi tortuoso, logo com uma japonesa na semifinal. Mesmo assim, Jéssica Lima endureceu o combate, levando-o até três minutos do golden score, quando errou na entrada e permitiu o contragolpe e sofreu o ippon.

Pelo bronze, mais uma gigante judoca da categoria. E novo revés por ippon, desta vez diante de Timna Nelson Levy. A estrela israelense encaixou uma bela pegada e projetou a brasileira ao solo.

Jovem judoca da delegação brasileira, Ronald Lima, de 20 anos, terminou a etapa com um sétimo lugar na categoria até 66kg. Após estreia boa nas oitavas de final, com waza-ari e yuko, contra Ying-Jie Jiang, de Taiwan, ele acabou derrotado nas duas lutas a seguir, diante de Artyom Shturbabin, do Usbequistão, nas quartas, e Nurali Emomali, do Tajiquistão, na repescagem.

Os outros dois representantes brasileiros do dia caíram na estreia. Chrystian Silva (60kg) não conseguiu superar o francês Cedric Revol, enquanto Natasha Ferreira (48kg) se despediu diante da japonesa Hikari Yoshioka, que terminou a competição com a medalha de prata.

Neste sábado, os atletas verde e amarelo no tatame em Tashkent são: Gabriel Genro Alves (73kg) e João Macedo (81kg), no masculino, e Ketleyn Quadros (63kg), Rafaela Silva (63kg) e Danielle Oliveira (70kg), no feminino.