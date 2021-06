Jéssica Costa faz tatuagem ao lado de cicatriz de cirurgia no coração

Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, resolveu destacar ainda mais a cicatriz cardíaca que tem no peito. No Instagram, a influenciadora digital postou uma foto em que mostra a tatuagem que fez ao lado da marca da cirurgia.

Ela escolheu colocar um trecho da música ‘Counting Stars’, do One Republic: “Everything that kills me makes me feel alive” (aquilo me me mata me faz sentir viva).

Costa tem uma condição chamada tetralogia de Fallot com atresia pulmonar, condição que pode influir no fluxo sanguíneo do corpo. A loira passou por três cirurgias cardíacas. Em uma que fez em 2020, Jéssica trocou sua válvula pulmonar.

Veja a tatuagem de Jéssica Costa:

