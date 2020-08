Jéssica Costa exibe cicatriz no peito e fala sobre autoestima: “Tenho orgulho”

Nesta quarta-feira (19), a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, usou o seu Instagram para fazer uma postagem de incentivo e motivacional.

Ela publicou um clique de lingerie e exibiu sua cicatriz no peito devido a uma cirurgia cardíaca, que fez no início deste ano.

“Me conta aqui o que é autoestima para você? Muitas pessoas sofrem com a questão de terem alguma cicatriz visível. Eu confesso que nunca vi minhas cicatrizes como algo ‘ruim’ e nunca tive vergonha delas. Tenho orgulho. Pois elas mostram o quanto sou forte e contam a minha história! Tenha orgulho das suas cicatrizes e não deixem que elas te afetem de forma nenhuma. Isso faz de você uma mulher/ homem forte. Pense sempre nisso quando se sentir mal com a sua cicatriz. Mas agora… Me conta na real, o que é ter autoestima para você? Quero saber”, escreveu Jéssica na legenda do post.

