Jessica Capshaw, atriz de ‘Grey’s Anatomy’, revela que sofreu aborto espontâneo

Jessica Capshaw abriu o coração a respeito de um momento delicado que viveu no passado. A atriz, que interpreta Arizona Robbins em “Grey’s Anatomy”, revelou no podcast da co-estrela Camilla Luddington, a Jo Wilson da série, que sofreu um aborto espontâneo. Segundo ela, a perda foi “chocante e profundamente triste”.

A artista é mãe de Luke, de 16 anos, Eve, de 14, Poppy, de 12, e Josephine, de 8 – frutos de seu casamento com o empresário Christopher Gavigan -, e passou pelo período doloroso após o nascimento da segunda filha.

“Engravidei quando Eve tinha dez meses de idade. Fiquei muito animada, e nunca tive problemas antes de engravidar. Tive muita sorte e sou muito grata. E então, de repente, na minha consulta de dez semanas, fui fazer o ultrassom sozinha, e não havia batimento cardíaco”, declarou.

Depois de lembrar que não sabia o que fazer na época, Capshaw disse ter sentido uma “profunda tristeza” tentando decidir se ligaria para Gavigan e contaria a ele por telefone ou esperaria até vê-lo pessoalmente.

Capshaw disse que seu médico lhe orientou a fazer uma curetagem, procedimento cirúrgico para remover os tecidos do interior do útero. “E então, você sabe, a vida continuou, e eu tive a chance de cuidar de mim, do meu corpo, do meu relacionamento e dos meus outros filhos, e foi realmente incrível”, completou.

Em “Grey’s Anatomy”, Arizona Robbins é uma pediatra renomada e salva bebês já nascidos ou ainda durante a gestação.