Jéssica Beatriz Costa mostra antes e depois de emagrecimento: ‘Motivar pessoas’

A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, 29 anos, usou as redes sociais para apresentar aos seguidores as mudanças no seu corpo após se submeter a um processo de emagrecimento. Ela usou um mesmo short nos dois momentos como forma de comparar e observar as diferenças.

Na última segunda-feira, 20, ela compartilhou um vídeo no Feed do Instagram em que mostra as imagens de como está agora, apresentando uma foto do início do processo.

Nas imagens, a filha do sertanejo Leonardo mostra a largura da peça jeans e comemora o resultado.

“Compartilhar vitórias e conquistas são essenciais para motivar pessoas! E hoje me deparei com esse meu short que chamo carinhosamente de ‘short da vitória’, pois ele simboliza uma parte da minha vida que foi muito desafiadora para mim e hoje eu fico muito feliz em ver que eu consegui! Estou feliz e satisfeita com os meus resultados e se eu consegui você também consegue”, desabafou ela na legenda da publicação.

