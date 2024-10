Jéssica Beatriz Costa detalha dia em que conheceu o pai, Leonardo: ‘Teste de DNA’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 9:44 Para compartilhar:

Jéssica Beatriz Costa, de 30 anos de idade, abriu caixinha de perguntas aos seguidores do Instagram, na terça-feira, 1º, e respondeu à pergunta sobre como conheceu seu pai, o cantor sertanejo Leonardo, de 61 anos.

A influenciadora é fruto do envolvimento do sertanejo com a designer de joias Priscila Beatriz.

Segundo relato, Jéssica soube que o artista era seu pai quando já tinha 4 anos de idade e foi fazer o exame de DNA com ele para confirmar a paternidade. Na época, ela já conhecia o trabalho do cantor e o admirava.

“Conheci meu pai com 4 anos de idade e acho que já contei isso para vocês. Quando conheci ele, lembro do dia. A gente foi fazer teste de DNA e pedi um autógrafo, porque eu era muito fã”, contou.

+ Filha do sertanejo Leonardo mostra antes e depois de emagrecimento: ‘Motivar pessoas’

“PS: sou mto fã ainda. Vai que não era, né… ia perder a oportunidade?”, brincou Jéssica sobre tietar o ídolo antes da confirmação de que ele era mesmo seu pai.

Jéssica ainda foi questionada com qual irmão tem mais afinidade e disse que esta é uma das perguntas que ela mais recebe dos seguidores.

“Essa pergunta é muito recorrente, mas muito, muito, muito recorrente, e eu nunca respondo, porque eu nunca sei o que responder. Acho que para eu saber responder, tinha que colocar todo mundo numa casa tipo, Big Brother, a gente conviver ali uns dez dias e aí eu ia saber responder para vocês com qual eu tenho mais afinidade. Eu não convivo com eles. Eu amo todos igual, juro. Eu estava dizendo que é uma boa ideia da casa, mas só se for uma boa ideia para a gente parar de se amar, porque convivência é babado [risos]”, completou Jéssica.

Ela ainda falou de Poliana Rocha, esposa de seu pai, e o que mais admira na influenciadora: “Eu estava pensando aqui: tem muitas coisas, muitas mesmo, mas a que eu mais admiro é a paz e o domínio próprio que a Poliana tem. É sério, Poliana é surreal, e isso é uma coisa que eu admiro. Vocês não têm noção do tanto, de verdade. Te amo”.

Assista abaixo: