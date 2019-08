Piloto Jessi Combs morre após acidente

A piloto Jessi Combs, conhecida por ser “a mulher mais rápida em quatro rodas”, morreu em um acidente de carro, segundo autoridades americanas. Ela estava tentando bater o recorde de velocidade em terra firme. As informações são da emissora CNN.

Combs morreu na última terça-feira (27), no deserto de Alvord, no estado americano do Oregon. Ela tinha 39 anos.

A piloto apareceu em diversos programas de televisão nos Estados Unidos mostrando sua habilidade e velocidade em carros. No dia do acidente, ela tentava superar o recorde de 773,1 km/h obtido por ela mesmo em outubro do ano passado.

