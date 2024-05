Jesse Plemons vence o prêmio de melhor ator em Cannes por ‘Tipos de Gentileza’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 15:27 Para compartilhar:

O americano Jesse Plemons venceu neste sábado (25) o prêmio de interpretação masculina no Festival de Cannes por seu papel no filme “Tipos de Gentileza”, do grego Yorgos Lanthimos.

O ator não estava em Cannes para receber o prêmio.

No filme de Lanthimos, com três histórias paralelas, Plemons, de 36 anos, é manipulado por um personagem perverso, interpretado por Willem Dafoe, e não hesita em cumprir o que seu chefe exige, por mais terrível que seja.

Plemons, nascido no Texas, começou a carreira em um comercial da Coca-Cola quando tinha 3 anos.

Estreou no cinema aos 10 anos, no filme “Marcação cerrada”, de Brian Robbins, e participou em várias séries para a televisão, como “Walker, Texas Ranger” e “Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira”.

Em seguida, apareceu na comédia esportiva “Pequenos Grandes Astros”, de John Schultz em 2002, que lhe dá seu primeiro papel com diálogo.

Após atuar em séries populares como “Judging Amy”, “CSI” e “Grey’s Anatomy”, Plemons ganha notoriedade quando interpreta Landry Clarke, o melhor amigo do quaterback dos Panthers, Matt Saracen, na série “Friday Night Lights” (2006-2011), com quem também atuará em “Battleship” (2012).

Plemons se uniu ao elenco da série de enorme sucesso “Breaking Bad”, onde atua em 13 episódios.

Depois de vários papéis secundários no cinema, ele se destaca em dois thrillers de Steven Spielberg, “Ponte dos Espiões” e “The Post: A Guerra Secreta”.

Também atua em dois filmes de outro mestre do cinema, Martin Scorsese, “O Irlandês” e “Assassinos da Lua das Flores”.

Ele é casado com a atriz Kirsten Dunst.

