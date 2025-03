Jesse Colin Young, vocalista do Youngbloods, morre aos 83 anos

Vocalista do Youngbloods, Jesse Colin Young morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada pela sua esposa e agente, Connie Young, ao TMZ. A causa da morte, porém, não foi revelada.

Segundo o TMZ, o músico faleceu em casa durante a tarde do último domingo, dia 16, em Aiken, Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Jesse Colin Young ficou mundialmente conhecido por ser a voz do hit ‘Get Together’, que se tornou um dos refrões mais conhecidos da década de 1960.

Com os Youngbloods, Jesse trabalhou em canções que refletiam sobre o contexto político e social da época, com destaque para os soldados da Guerra do Vietnã em “Darkness, Darkness”, e sobre a paz em “Ride The Wind”.

Posteriormente, apostou em carreira solo, mas parou de cantar em 2012, após ser diagnosticado com a doença de Lyme. Em 2016, chegou a voltar aos palcos, ao lado do filho, Tristan, e lançou o álbum “Dreamers” em 2019.

O músico deixa a esposa, Connie Darden-Young, e quatro filhos: Tristan, Jazzie, Juli e Cheyenne Young.