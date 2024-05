Jess Anjos defende moda circular: ‘Sou muito adepta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Jess Anjos, criadora de conteúdo, bailarina profissional e ex-dançarina do programa Faustão, traz à tona sua visão única sobre moda e sustentabilidade. Ela destaca a importância de uma moda que transcende o efêmero e defende uma abordagem circular em suas declarações.

“Eu amo moda e gosto muito de acompanhar as tendências, estar por dentro do que está rolando, mas isso não significa que eu sigo todas. Só aquelas com as quais eu me identifico mesmo”, revela a influenciadora, destacando sua relação seletiva com as tendências da moda contemporânea.

Questionada sobre sua preferência por brechós, Anjos expressa entusiasmo: “Eu sou muito adepta, acredito que a moda tem que ser circular e não descartável!”, defende ela.

Quando o assunto é tendências atemporais, a bailarina demonstra uma perspectiva fluida: “Eu sou muito de ciclos, não sei se existe algo que eu irei usar pra sempre, porque meus gostos mudam com o tempo, o que eu amava na década passada hoje já não usaria nem que me pagassem”, disse ela, aos risos. “Então, meus gostos se renovam dia a dia”, confessou.

Além de suas reflexões sobre moda, Jess Anjos compartilhou um ritual de beleza matinal que, para ela, é essencial.

“Eu acordo, coloco uma música que eu amo e faço minha skincare para começar o dia leve”, revelou a dançarina.

Ao abordar suas principais inspirações para seus trabalhos na dança e como criadora de conteúdo, Anjos destaca figuras icônicas.

“Minhas grandes inspirações são meus ídolos, pessoas que eu sempre consumi desde que me entendo como indivíduo: Rihanna, Beyoncé, Parris Goebel, Zach King, entre outros”, elencou.

