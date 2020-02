Jersey manda para Prefeitura de São Paulo R$ 34,9 milhões confiscados de Maluf

A Prefeitura de São Paulo recebeu depósito de R$ 34,9 milhões (US$ 8,4 milhões) direto da Ilha de Jersey, no Reino Unido, valor confiscado de contas atribuídas ao ex-prefeito Paulo Maluf. O dinheiro faz parte de um montante de R$ 344 milhões que Maluf teria desviado dos cofres públicos durante sua gestão.

Maluf, 88 anos, cumpre em regime domiciliar pena de 7 anos pelo crime de lavagem de dinheiro. O promotor de Justiça Silvio Marques informou que o valor depositado faz parte de um total superior a US$ 200 milhões, “que ainda têm que ser repatriados” de Jersey. O ex-prefeito sempre negou ilícitos e disse que jamais manteve contas no paraíso fiscal de Jersey. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.