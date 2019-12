Jermall Charlo mantém cinturão dos médios do CMB e pode enfrentar Esquiva Falcão

O norte-americano Jermall Charlo manteve o cinturão mundial dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB), no sábado, ao derrotar o irlandês Dennis Hogan, por nocaute técnico, no sétimo assalto, em Nova York, nos Estados Unidos.

Sexto colocado no ranking do CMB, o brasileiro Esquiva Falcão vê com bons olhos uma oportunidade de disputar o cinturão ainda este ano diante do norte-americano, mas antes mantém toda a concentração para a luta de 2 de fevereiro, na China, frente ao chinês Ainiwaer Yilixiati. Hogan era o quinto colocado.

Um problema para uma futura negociação é o fato de Charlo ser lutador da Premier Boxing Champions (PBC), propriedade de Al Haymon, grande adversário de Bob Arum, dono da empresa Top Rank, com quem Esquiva Falcão possui contrato.

Caso a luta seja concretizada no futuro, será um duelo de invictos, pois Esquiva Falcão soma 25 vitórias, contra 30 de Charlo. Os dois têm 29 anos de idade.