Jericoacoara, no Ceará, proíbe uso de charretes com tração animal; entenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/01/2024 - 18:42 Para compartilhar:

Os passeios de charrete puxados por jumentos e montarias serão proibidos em Jericoacoara, no Ceará, a partir de 12 de janeiro. A proibição consta em decreto municipal publicado na sexta-feira, 5, a partir de recomendação do Ministério Público do Estado (MP-CE) e de entidades de proteção aos animais.

O uso de tração animal na Vila de Jericoacoara era relativamente comum para o transporte de turistas a determinados locais, como a Pedra Furada. Esse tipo de serviço, contudo, recebia muitas críticas pelas condições às quais os animais eram submetidos.

“As inúmeras notícias trazidas ao conhecimento acerca da realização de passeios turísticos movidos por equinos (jumentos) na Vila de Jericoacoara, com práticas de maus-tratos aos animais (falta de descanso, ausência de água, trabalho sob o sol sem sombra, alimentação aquém da necessária, castigos físicos, açoites etc.) precisam ser coibidas…”, diz trecho do decreto.

No documento, o prefeito Lindbergh Martins (PSD) considera que o município “está atento às questões ambientais e de maus tratos aos referidos animais”, e que busca “sanar urgentemente essa prática recorrente”.

O decreto também afirma que o município irá cadastrar todos os operadores que tiravam seus sustentos com os serviços de charrete e montaria “para verificação de possibilidade de inserção em outras atividades”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias