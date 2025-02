Jeremy Renner viveu ‘romance secreto’ com influenciadora por oito meses, diz site

O ator Jeremy Renner, 54, conhecido pela franquia “Vingadores”, chocou o mundo ao sofrer um acidente que quase o matou, em 1º de janeiro de 2023. Apesar do período angustiante, ele contou com a companhia de uma namorada secreta para enfrentar seu “renascimento”. As informações são do “Page Six”.

Segundo o site, o astro da Marvel se envolveu com a influenciadora Cassandra “CC” Mason, 26, em 2024. O romance dos dois teria durado cerca de oito meses, com algumas separações ao longo do ano.

Apesar da diferença de idade, as fontes do “Page Six” alegam que o fato de os dois terem passado por sérios problemas de saúde teria sido o principal fator para o desenvolvimento de uma forte conexão entre o casal, e que o ‘entendimento mútuo’ sobre o que cada um havia passado também teria sido importante para o romance.

Renner teve mais de 30 ossos quebrados, um pulmão colapsado e o fígado perfurado ao ser atropelado por um limpa-neve, em 2023. No caso de amada, Cassandra sobreviveu a dois tipos de câncer de tireoide em 2019.

Ainda de acordo com as fontes do site, Mason inicialmente teria sido bastante intimidada pela má reputação do astro, mas, ao dar uma chance ao romance, percebeu que, na verdade, o ator era bastante “gentil” e uma “inspirador”.

Também foi dito que o casal costumava passar tempo junto em Los Angeles e Londres, enquanto o ator filmava ‘Knives Out 3’.

Apesar da forte conexão, os dois não estão mais juntos e seguem sendo amigos. O motivo da separação não foi revelado.