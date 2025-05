Jeremy Renner revela que recusou 2º temporada de ‘Gavião Arqueiro’ por causa de cachê

Jeremy Renner, 54, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro no universo Marvel, revelou que a série “Hawkeye”, do Disney+, ainda não ganhou uma segunda temporada porque a produção ofereceu a ele apenas metade do cachê recebido na primeira parte.

+ Jeremy Renner viveu ‘romance secreto’ com influenciadora por oito meses, diz site

“Eu disse: ‘Bem, vou precisar do dobro do trabalho pela metade do dinheiro, e oito meses do meu tempo, basicamente, para fazer isso pela metade do valor'”, contou em entrevista ao podcast High Performance. A primeira temporada de “Hawkeye” foi ao ar em 2021, e ainda conta com Hailee Steinfeld e Florence Pugh no elenco.

Em seguida, o ator explicou que o principal motivo para o salário “baixo” teria sido acidente quase fatal em 2023: “Eu fiquei tipo, ‘Desculpa? Por quê? Você achou que eu era só metade do Jeremy porque fui atropelado? Talvez seja por isso que você quer me pagar metade do que eu ganhei na primeira temporada.'”

Em 1º de janeiro de 2023, Renner foi esmagado por um snowplow, uma máquina de limpar neve, ao tentar ajudar seu sobrinho. O artista sofreu uma série de ferimentos, que incluíam oito costelas quebradas em 14 lugares, o joelho, o tornozelo, a clavícula e o ombro do lado direito fraturados e uma tíbia e tornozelo da perna esquerda quebrados.

+ Jeremy Renner celebra ‘renascimento’ dois anos após acidente gravíssimo

No final, o ator conta que as negociações não envolveram a Marvel, e que apesar de toda a confusão, ele adoraria voltar a interpretar o Gavião Arqueiro no futuro. “É tipo, só Disney, nem mesmo Disney de verdade. São só os pão-duro, os contadores. Eu mandei eles irem ‘empinar pipa’. Quer dizer, só por causa do insulto. Então, não concordamos.”

“Infelizmente, eu ainda amo o personagem. Eu ainda adoraria fazer, mas eu tive que me defender. Eu não pedi mais dinheiro, veja bem. Só me paguem o que eu ganhei na primeira temporada. Então é desanimador que isso não tenha acontecido, mas tudo bem. Estou feliz em deixar isso para lá, porque meu corpo provavelmente está me agradecendo, uma e outra vez, por eu não estar fazendo isso agora. Mas vamos ver.”