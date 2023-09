Jeremy Renner é visto ao lado da ex-mulher após divórcio conturbado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 15:00 Compartilhe

O ator Jeremy Renner, 52 anos, ganhou a atenção do público após ter sofrido um grave acidente, cuja recuperação foi longa e gradativa, e que ainda está em processo.

Mas, agora, o astro dos filmes da Marvel causou curiosidade ao ter sido visto com a ex-mulher, Sonni Pacheco, na inauguração de uma casa noturna em Los Angeles, que aconteceu nesta semana.

É que o Gavião Arqueiro e a ex-modelo, pais da menina Ava, de 10 anos, enfrentaram um processo de divórcio conturbado recentemente.

O casal oficializou a união em 2014, após o nascimento da filha, mas permaneceram juntos apenas por mais dez meses. Jeremy e Sonni, então, passaram a dividir a guarda da filha.

Porém, a ex-modelo pediu na Justiça a custódia total de Ava, alegando que a menina não estaria segura ao lado do pai.

Durante a ação, Sonni chegou a afirmar que Jeremy, sob efeito de droga e álcool, teria ameaçado matá-la e tentado o suicídio.

Apesar das tentativas de evitar o contato da criança com o pai, os dois continuaram a dividir a guarda de Ava.

Sonni chegou a visitar Jeremy enquanto ele ainda se recuperava do acidente doméstico sofrido no começo do ano, quando sofreu ferimentos gravíssimos.

