Jenny Miranda tranquiliza fãs após sofrer parada respiratória

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 3:45 Para compartilhar:

Jenny Miranda reapareceu nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 13, tranquilizando fãs após ter sido levada às pressas para o hospital no Guarujá, litoral de São Paulo. Ela ficou inconsciente depois de uma crise de vômitos.

“Eu estou bem. Estou com a garganta um pouquinho ruim, porque fui intubada pela ambulância e machucou bastante minha garganta. Tive alta ontem mesmo”, começou a ex-Fazenda, que desmentiu rumores de que teria sofrido coma alcoólico ou brigado com o marido, Fábio Gontijo.

Segundo a ex-peoa, ela sofreu uma parada respiratória que poderia ter evoluído para parada cardíaca caso não tivesse recebido um pré-atendimento do marido, que é médico. “O Fábio ficou 90 minutos tentando me reanimar. Se eu não tivesse um médico em casa comigo, nesse momento infelizmente teria acontecido uma tragédia.”

O dermatologista, por sua vez, revelou que a ambulância demorou entre 70 a 90 minutos para chegar ao local do atendimento. Ele também disse acreditar que a esposa tenha sido envenenada.

Nos vídeos, a mãe de Bia Miranda ainda revela que, motivada por “haters”, passou a andar acompanhada de um segurança particular. “Tem muita gente maldosa, mas estamos bem”, pontuou. “Estão tentando estragar tudo desde quando eu saí da Fazenda.”

Após o susto, Jenny e Fábio ainda contaram que prolongaram a estadia no litoral. Ele também compartilhou um laudo médico que prova que a esposa passou por uma tomografia computadorizada. Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias