Jenny Miranda se pronuncia após grave acidente de carro: ‘Desejaram minha morte’

A influenciadora Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda e filha de Gretchen, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após sofrer um grave acidente de carro com o marido Fábio Gontijo nos EUA. Apesar do semblante cansado, Jenny garantiu que todos estão bem.





“Passando para tranquilizá-los. Nada melhor do que a gente mesmo vir falar com vocês. Nós estávamos sem condições de falar antes, até porque teve toda burocracia da batida, como ela foi um acidente muito grave, porém a gente estava estável”, disse ela.

Jenny então mostrou hematomas pelo seu corpo. “Se fosse um carro mais frágil, com a pancada que deu, a gente não estaria aqui conversando com vocês. Saímos desnorteados do carro”, relatou.

Ela também comentou sobre os ataques que recebeu nas redes sociais.”Comentários infelizes aqui desejando minha morte. Acho que isso é muito cruel, sabe, mesmo que as pessoas não gostem da gente, isso é muita crueldade, chorei muito por conta disso, porque imagina se tivesse morrido, era o que estaria ali nas minhas redes sociais”, completou.





