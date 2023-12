Jenny Miranda confirma fim do casamento com Fábio Gontijo: ‘Decisão dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2023 - 1:45 Para compartilhar:

Jenny Miranda comunicou aos seguidores nesta segunda-feira, 4, que não está mais em um relacionamento com Fábio Gontijo. Segundo a ex-Fazenda, o médico dermatologista rompeu com ela um mês após sua saída do reality.

“Preciso me posicionar, mesmo na situação em que me encontro, porque o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. Eu vim anunciar que a gente não é mais um casal. Para quem desejava que isso acontecesse, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele e eu tenho que respeitar os motivos dele”, começou a influenciadora, nos stories do Instagram.

Na sequência, Jenny relembrou o apoio do marido durante sua participação polêmica em A Fazenda 15 e reiterou que a separação não foi sua escolha.

“Estão falando que eu larguei dele, não fui eu que larguei dele. Ele me apoiou muito, mas ele decidiu isso, eu não posso fazer nada. É uma decisão dele. Estou comunicando vocês porque eu não vou mexer no meu Instagram, não vou tirar as fotos, não vou tirar minha aliança. Ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo para mim”, continuou.

Para afastar especulações, ela ainda confirmou que a decisão não foi motivada por uma traição. Os dois haviam assumido o namoro em outubro de 2022 e se casado em janeiro deste ano em Las Vegas, nos Estados Unidos.

