Jenny declara Gretchen sua ‘maior rival’ e exclui sobrenome da cantora: ‘Outra história’

Da Redação 06/11/2023 - 10:24

Eliminada de ‘A Fazenda 15‘, Jenny participou do “Hora do Faro” (Record TV), no domingo, 5, e expôs sua nova fase. Após as polêmicas com Gretchen, sua então mãe de consideração, a influenciadora digital decidiu deixar de usar o sobrenome da artista, excluindo qualquer vínculo familiar entre elas. “Gretchen é hoje minha maior rival”, declarou.

“Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire meu nome artístico também”, anunciou a ex-Fazenda.

“Tenho meus traumas de infância. Nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada”, pontuou, se referindo ao apoio da cantora à entrada de Bia Miranda, sua filha, na edição passada do reality show.

