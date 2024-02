Jennifer Lopez sugere se aposentar da música: ‘Este pode ser meu último álbum’

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/02/2024 - 3:44 Para compartilhar:

O novo álbum de Jennifer Lopez, lançado sexta-feira, chama-se “This Is Me… Now”. Mas, aparentemente, um título melhor para o primeiro LP de estúdio de J.Lo em 10 anos – desde “AKA” de 2014 – poderia ter sido “This Is It”.

“A verdade é que nem sei se farei outro álbum depois deste”, disse Lopez, 54, ao “Entertainment Tonight” enquanto explicava as diferentes capas de álbuns que eles fizeram especialmente para os JLovers – como seus fãs fiéis são conhecidos.

“É o tipo de projeto de Jennifer Lopez J.Lo por excelência, e eu realmente me sinto muito realizada, então eles realmente serão itens de colecionador em um determinado momento.”

Depois de sugerir sua possível aposentadoria do estúdio de gravação, Lopez brincou: “Não diga a Benny [Medina, seu empresário de longa data] que é isso que estou pensando – este pode ser meu último álbum”.

O nono álbum de estúdio de Lopez, “This Is Me… Now”, é uma sequência de “This Is Me… Then”, de 2002, seu terceiro LP de estúdio, que contou com os sucessos “ Jenny from the Block” e “All I Have”.

O agora marido de Lopez, Ben Affleck, foi destaque no vídeo “Jenny from the Block”, e a cantora dedicou “Dear Ben” a ele.

Da mesma forma, “This Is Me… Now”, liderada pelo primeiro single, “Can’t Get Enough”, refletirá o relacionamento deles hoje – dois anos depois de finalmente se casarem, após cancelarem seu primeiro noivado em 2004.

“Nosso relacionamento desmoronou sob o peso da pressão”, disse Lopez à Variety.

“Perdemos o sentido de nós mesmos e precisávamos nos separar porque não sabíamos como sobreviver. Eu tive que me descobrir, e ele teve que se descobrir”, acrescentou ela.

“This Is Me… Now” – que será acompanhado pelo curta-metragem do Prime Video “This Is Me… Now: A Love Story”, também lançado na sexta-feira – fecha o círculo.

“Sinto que é o fim de uma espécie de era para mim e o início de uma nova, então nunca diria nunca”, disse ela ao “ET”. “Mas agora sinto que realmente coloquei meu coração e alma nisso e estou muito animado – e isso definitivamente exigiu muito de mim.”

