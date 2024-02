Jennifer Lopez revela motivo de término com Ben Affleck em 2004

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 11:47 Para compartilhar:

Em 2004, Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam preparados para casar, mas antes que eles dissessem sim em frente ao altar, o mundo precisou lidar com o término do casal, um dos mais famosos da época. Vinte anos depois, a estrela pop revelou os motivos.

Lopez e Ben se casaram em 2022 depois de reatarem o relacionamento. A cantora, atriz e dançarina contou em seu novo documentário This Is Me… Now: A Love Story que a pressão da fama atrapalhou o casal quando eram jovens e esse teria sido um fator determinante para que eles colocassem um fim na relação três dias antes de trocarem alianças.

“Tínhamos um enlace grandioso planejado… 14 recepcionistas e damas de honra, e três dias antes, simplesmente desmoronarmos sob a pressão”, conta a cantora no documentário. “Quando Jen e eu terminamos antes, o catalisador para isso foi o enorme escrutínio em torno de nossa vida privada”, completou o ator.

Segundo Lopez, o rompimento teria colocado os dois no caminho para se descobrirem e, assim, se tornarem pessoas melhores. No filme, Ben questiona a atriz se foi perdoado por ter terminado o noivado tão próximo à data do casamento. “Sim, acho que te perdoei completamente. Acho que preciso me perdoar por algumas coisas”, responde.

