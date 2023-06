Jennifer Lopez publica foto sensual de Ben Affleck e o parabeniza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 9:39 Compartilhe

Jennifer Lopez mexeu com os seguidores na noite do último domingo (18), ao postar uma foto do marido, Ben Affleck, sem camiseta. O registro foi considerado sensual e está rendendo elogios no Instagram da atriz.

A publicação em questão contou, também, com uma sequência de imagens do casal e uma mensagem de felicitação ao ator. “Post de apreciação do papai. Feliz Dia dos Pais, papá”, escreveu a artista, em referência à data comemorativa nos Estados Unidos.

“E feliz Dia dos Pais para todos os fantásticos papas que andam por aí! Nós amamos-te e apreciamos-te mais do que imaginas”, finalizou Jennifer Lopez.

Vale destacar que apesar não ter filho com JLo, Ben Affleck é pai de Violet Affleck, de 17 anos, fruto do antigo relacionamento do ator com Jennifer Garner.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias