Jennifer Lopez pede divórcio a Ben Affleck, diz site

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 21 AGO (ANSA) – Após meses de rumores, a estrela pop Jennifer Lopez oficializou o pedido de divórcio ao ator Ben Affleck, após dois anos de casamento, informou o site americano TMZ.

De acordo com a publicação, JLo entrou com a documentação em um tribunal de Los Angeles na última terça-feira (20), e os papéis não indicam se existe ou não um acordo pré-nupcial.

Desde o início do mês passado, quando JLo apareceu sem Affleck na cerimônia do Met Gala, circulam rumores persistentes de uma separação, principalmente porque o casal só foi visto junto mais algumas vezes.

Na sequência, ela anunciou a despedida de sua turnê, em meio a decepcionantes vendas de ingressos, mas também “à necessidade de estar com seus filhos, família, amigos”. Posteriormente foi fotografada sozinha em um barco em Sorrento, durante férias na Itália.

Por sua vez, Affleck teria se mudado para uma casa alugada em Brentwood, não muito longe de onde mora sua ex-esposa e mãe de seus três filhos, Jennifer Garner.

Lopez e Ben se conheceram no set do filme “Contato de Risco” (2003) e formaram um casal pela primeira vez entre 2002 e 2004.

Eles estavam prestes a se casar, mas o matrimônio foi cancelado apenas quatro dias antes da cerimônia, extraoficialmente devido à “atenção excessiva da mídia”.

Somente em julho de 2021, os dois reataram a união, que foi oficializada um ano depois em uma cerimônia em Las Vegas.

Os dois não são fotografados juntos desde março, com exceção de quando, no início de junho, foram cercados por paparazzi ao sair do jogo de basquete do filho em Santa Monica. Na ocasião, trocaram um modesto beijo no rosto.

Os motivos do divórcio são desconhecidos. Segundo fontes, durante meses eles procuraram uma solução e um acordo, mas nunca se chegou a um acordo. (ANSA).