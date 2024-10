Jennifer Lopez fala sobre divórcio de Ben Affleck e revela: ‘Capaz de ter felicidade sozinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 20:53 Para compartilhar:

A cantora Jennifer Lopez, 55 anos, fez um desabafo sobre divórcio do ator Ben Affleck, 52, após dois anos de casamento. Em entrevista exclusiva para a revista norte-americana Interview, falou sobre como tem enfrentado essa nova fase.

“Solitário, desconhecido, assustador. Parece triste, desesperador. Mas quando você fica nesses sentimentos, pensa: ‘Essas coisas não vão me matar’. Na verdade, sou capaz de ter alegria e felicidade sozinha”, avaliou ela.

A artista viveu uma separação conturbada, cercada de especulações da mídia nos últimos meses, e teve até de cancelar sua turnê “This Is Me… Live”.

Apesar da turbulência, J-Lo se mostrou otimista nesse momento pós separação. Para ela, fim de relacionamento exige uma mudança de percepção.

“Estar em um relacionamento não me define. Não posso buscar a felicidade nas outras pessoas. Para pessoas que são românticas e amam estar em relacionamentos e querem envelhecer com alguém, pensamos: ‘Tenho que ter isso para ser completo e feliz’. E não é assim. […] Você precisa estar saudável, precisa estar bem sozinha. Achei que tinha aprendido isso, mas não aprendi. Então, neste verão, tive que dizer: ‘Preciso me afastar e ficar sozinha. Quero provar para mim mesma que consigo fazer isso'”, ponderou a artista.

A solidão já não é mais um incômodo para a cantora. Ela contou que, até agora, não estabeleceu um parâmetro ou uma lista de critérios para um novo relacionamento.

“Não há uma nova meta porque não estou procurando ninguém. Que tal isso?”, garantiu ela.