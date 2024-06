Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão em meio a rumores de crise no casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 17:53 Para compartilhar:

Os atores hollywoodiano Jennifer Lopez, 54, e Ben Affleck, 51, estariam se preparando para vender a mansão onde moravam, em Beverly Hills, na Califórnia, nos EUA. A venda do imóvel acontece em meio a rumores de divórcio, que ainda não foi confirmado pelo casal.

A residência avaliada em R$ 317 milhões já se encontra em plataforma de imobiliárias americanas.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, os sites mostram o status do imóvel como vendido desde abril de 2023. O que chama atenção é que as fotos voltaram às plataforma nos dia 1 e 5 de junho , o que seria um indicativo de que o imóvel está de volta ao mercado.

A mansão impressiona pelo luxo e comodidades, contando com sala de cinema privativa, spa, salão de beleza, 17 dormitórios, 30 banheiros, além de 15 vagas de garagem e outras 80 vagas para estacionar.

