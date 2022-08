Jennifer Lopez e Ben Affleck planejam festa para amigos próximos e familiares, diz site

Da Redação 15/08/2022 - 17:39 Compartilhe

As celebrações do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck não acabaram. Depois do casamento em Las Vegas e lua-de-mel em Paris, o casal planeja uma cerimônia íntima para amigos próximos e familiares neste fim de semana. A informação, do TMZ, foi publicada nesta segunda-feira (12).

De acordo com o site, a festa vai ocorrer na casa de Affleck em Riceboro, na Georgia, nos Estados Unidos, mesmo local em que ocorreria a festa planejada para quando estiveram noivos pela primeira vez, 20 anos atrás. Contudo, em 2014, a relação chegou ao fim.