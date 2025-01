Jennifer Lopez e Ben Affleck chegam a acordo sobre divórcio

NOVA YORK, 7 JAN (ANSA) – A estrela pop Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck chegaram a um acordo de divórcio após quase 20 semanas após a artista ter pedido a separação na corte americana, informou o site americano TMZ.

Segundo a publicação, JLo e Affleck deixarão o casamento com o que adquiriram e compraram individualmente durante os últimos dois anos desde o casamento. Isso inclui receitas de seus respectivos negócios em Hollywood: ele manterá sua participação na produtora Artists Equity, criada em 2022 com Matt Damon.

Além disso, há também um acordo sobre a “mansão” comprada conjuntamente em Los Angeles, mas não foram divulgados detalhes sobre a decisão. A residência está à venda por US$ 61 milhões.

Lopez e Ben se conheceram no set do filme “Contato de Risco” (2003) e formaram um casal pela primeira vez entre 2002 e 2004.

Eles estavam prestes a se casar, mas o matrimônio foi cancelado apenas quatro dias antes da cerimônia, extraoficialmente devido à “atenção excessiva da mídia”.

Somente em julho de 2021, os dois reataram a união, que foi oficializada um ano depois em uma cerimônia em Las Vegas.

Lopez, porém, entrou com o pedido de divórcio dois anos após a cerimônia, listando 26 de abril como a data da separação e justificando a decisão por causa de “diferenças irreconciliáveis”.

Rumores sobre a crise no casamento começaram em maio, já que a última aparição dos astros juntos aconteceu em março passado, com exceção de quando, no início de junho, foram cercados por paparazzi ao sair do jogo de basquete do filho do ator, Samuel Affleck, em Santa Monica. Na ocasião, trocaram um modesto beijo no rosto. (ANSA).